Развалилось в суде сообщество Cartier. Владелец бутиков Дмитрий Зарубин признан невиновным в создании ОПГ

В Петербурге вынесен приговор предпринимателю Дмитрию Зарубину и еще 17 фигурантам. Все подсудимые оправданы по главному эпизоду, четыре человека полностью признаны невиновными.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 октября, Зарубин приговорен к девяти годам строгого режима по двум эпизодам, предусмотренным статьей 194 УК «Неуплата таможенных платежей».

Суд установил, что Зарубин в 2014-2015 годах занимался незаконным перемещением товаров через границу. Под видом дешевых строительных материалов ввозилась электроника. На товары стоимостью 1,5 млрд рублей не были уплачены таможенные платежи в размере 650 млн рублей.

Адвокат Евгений Тонков уточнил «Фонтанке», что Зарубин и все остальные подсудимые признаны невиновными в создании преступного сообщества и участия в нем и за незаконное привлечение к уголовной ответственности по статье 210 УК получили право на реабилитацию, в том числе компенсацию от государства и публичные извинения прокурора.

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Яна Широкова, Андрей Маруков, Владислав Багаев, Валерий Смирнов оправданы и по всем другим эпизодам тоже. Шесть человек получили условные сроки. Остальные семеро – от 7,5 до 8,5 лет колонии.

Судья Юлия Трофимова зачитывала приговор 16 часов.

В прениях представитель обвинения просил отправить Зарубина в колонию на 20 лет, остальных – на срок от 7 до 17 лет.

Зарубина арестовали в конце сентября 2015 года. Четыре года из назначенного наказания предприниматель уже отбыл.

Дмитрий Зарубин владел бутиком Cartier, открытым в 2010 году при участии Деми Мур. По данным СПАРК, в настоящее время он числится владельцем ООО «Флоренция» – юрлица бутика одежды Stefano Ricci на набережной Мойки.