В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса

Россия развернет на своей территории к 2022 году свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса, сообщает пресс-служба Минобороны в День космических войск России.

"До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", – сообщает ведомство. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения, добавили в Минобороны, успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства в Алтайском крае.

Кроме того, две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году", – сообщили в военном ведомстве.

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Это будут первые станции на Крайнем Севере. Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что приоритеты развития военной инфраструктуры сейчас – строительство объектов для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.

В настоящее время боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности. Они работают в Ленинградской и Калининградской областях в Западном военно округе, в Краснодарском крае на юге, в Оренбургской области в Приволжье, а также в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях в Сибири.