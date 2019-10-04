В Белоруссии началась перепись населения

Перепись населения Белоруссии пройдет в республике 4-30 октября, ее первые результаты будут обнародованы в феврале будущего года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете (Белстат), который организует перепись.

"Жителям республики предложат ответить на 49 вопросов, связанных с основными демографическими и национально-этническими характеристиками, миграционной активностью, вопросами образовании, занятости, жилищных условиях, хозяйственной деятельности и ряд других", – отметили в Белстате.

Во время переписи 2009 года населению Белоруссии пришлось отвечать на 37 вопросов. В этот раз впервые у жителей республики спросят о том, планирует ли они выехать из Белоруссии, каковы причины, по которой они не работают в населенном пункте по месту жительства. Также впервые в анкете появились вопросы о дополнительном образовании, ведении сельского хозяйства в сельской местности, планировании рождения детей.

"Перепись дает корректную информацию о численности населения, количестве домохозяйств, семьях, трудовых ресурсах. Самое главное, что мы получаем, – прогноз социально-экономического развития Беларуси. Следующие 10 лет будем строить расчеты и прогнозные параметры, базируясь на данных переписи", – отметила глава Белстата Инна Медведева.