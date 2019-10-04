В Киеве заявили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал "масштабный обмен" удерживаемыми лицами с РФ уже на следующей неделе.

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", – заявил он в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале ТСН.

Никаких подробностей обмена министр не привел.

Пристайко отметил, что необходимо выполнить целый ряд шагов для решения конфликта в Донбассе. "А вы помните, что план [президента Украины Владимира] Зеленского – это в общих чертах попробовать дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, восстановить связи с людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой", – пояснил министр.

7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35".