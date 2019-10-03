Помощница Госсекретаря США прилетела в Киев

На Украину приелетеа глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций, помощница Госсекретаря США Дениз Натали. Об этом сообщает посольство США в Киеве в Twitter.

(1/2) Ми раді вітати в Києві очільницю Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій @CSOAsstSec Деніз Наталі, яка прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів. pic.twitter.com/TycmjcAaW2 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 октября 2019 г.

“Мы рады приветствовать в Киеве руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали", – говорится в сообщении.

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Представители американской дипломатии отмечают, что Натали прибыла в страну, чтобы обсудить с украинскими и международными партнерами конфликт в Донбассе. Помощница Майка Помпео уже посетила Майдан и почтила память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины, отмечают в посольстве США.

Напомним, 28 сентября специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Трампа обвиняют в давлении на Зеленского с целью получения компроментирующих материалов на Джо Байдена, его потенциального соперника в предстоящей выборной компании, сын которого имел бизнес на Украине.