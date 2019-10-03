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Власть
03.10.2019 23:30
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Курц снова канцлер. В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах с 37,5%, свидетельствуют окончательные итоги голосования, опубликованные МВД. Курц в скором времени получит мандат на формирование правительства. Сразу после выборов он заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, прошедшими в парламент.

Выборы состоялись в воскресенье. Публикация итоговых результатов затянулась до четверга в связи с необходимостью подсчета большого количества голосов, поданных досрочно.

Согласно окончательным данным, партия Курца набирает 37,5% голосов. Социал-демократическая партия на втором месте с худшим результатом в истории – 21,2%. На третьем месте правая Австрийская партия свободы 16,2%, сильно сдавшая позиции на фоне скандала вокруг бывшего лидера и экс-вице-канцлера республики.

На четвертом месте партия "Зеленые" с рекордным для себя результатом в 13,9%, на пятом – праволиберальная NEOS с 8,1%.

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Накануне президент Александр ван дер Беллен принял прошение об отставке правительства во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн, но оно продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Курц известен своим доброжелательным отношением к России и её президенту.

Источник: РИА Новости

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