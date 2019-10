В США разбился легкомоторный самолет

Легкий одномоторный самолет упал в американском штате Мичиган, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения, сообщает местная газета Lansing State Journal со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Самолет TBM 700, на борту которого находились два пилота и четыре пассажира, разбился чуть севернее административного центра Мичигана города Лансинг в четверг в первой половине дня. Самолет направлялся из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга.

Updated story: https://t.co/zHGfFLiVbX



We’re still adding more details, so keep checking back