Мошенники взломали группу «Ростелекома» и пообещали пользователям деньги

Группа провайдера «Ростелеком» «ВКонтакте» оказалась взломана 3 октября. Мошенники разослали участникам фейковые предложения пройти опрос за денежное вознаграждение. Сколько людей пострадали, пока не сообщается.

«Нашу группу взломали, пожалуйста, не переходите по ссылкам с призывом пройти опрос из сообщений. Мы заблокировали подозрительную активность и скоро восстановим работоспособность личных сообщений», – предупредили администраторы сообщества.

В группе «Ростелекома» состоят свыше 250 тысяч участников.