Медведев: Россия и Куба продолжат укреплять стратегическое партнерство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Куба продолжат укреплять стратегическое партнерство, оказывать друг другу поддержку в совместных проектах в различных сферах.

По завершении российско-кубинских переговоров был подписан ряд совместных документов https://t.co/9rsOg2Tzqd pic.twitter.com/j5TQkSlpYv — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 3 октября 2019 г.

"Мы с (главой Кубы) Мигелем Диасом-Канелем Бермудесем подтвердили наш настрой на то, чтобы укреплять стратегическое партнерство, и те документы, которые только что были подписаны, об этом свидетельствуют лучше наших слов. Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в самых разных сферах – и транспорта, и инфраструктуры, и сельское хозяйство, и, конечно, энергетика, и высокие технологии, и цифровое развитие", – сказал Медведев по итогам переговоров с лидером Кубы и церемонии подписания совместных российско-кубинских соглашений.

Медведев назвал Кубу важным союзником России в Латинской Америке и добавил, что российский бизнес готов участвовать в модернизации различных отраслей Кубы, а российское государство намерено ему в этом содействовать.