Экс-глава СНБО Украины назвал причину своей отставки. Это Коломойский

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за ситуации вокруг "ПриватБанка", национализацию которого оспорил его бывший владелец, украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают главным спонсором успешной выборной компании нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

Отвечая на вопрос, что подвигло его написать заявление об увольнении, Данилюк сказал: "Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка".

Экс-секретарь СНБО отметил, что в течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс.

"Это касается и обысков в "ПриватБанке", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой (экс-главы Нацбанка Украины – прим.ред.). Также есть определенный прогресс в судах. То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать", – рассказал Данилюк.

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По его словам, именно ситуация вокруг "ПриватБанка" стала "последней каплей" на пути к его увольнению.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО в мае текущего года.

27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об увольнении. Документ он подготовил еще до того, как Зеленский отправился в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка.