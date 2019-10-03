Ленин Морено ввел в Эквадоре режим ЧП из-за протестов

Президент Эквадора Ленин Морено в четверг объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов, вызванных экономическими мерами правительства.

"С целью защиты порядка, спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос, я объявил режим чрезвычайного положения на национальном уровне", – говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы государства.

Las decisiones adoptadas ?est?n en firme! He dispuesto el Estado de Excepci?n para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley. #NoAlParo #DecididosACrecer pic.twitter.com/sLVyIljQ7Y — Len?n Moreno (@Lenin) 3 октября 2019 г.

Протесты вспыхнули в стране после отмены четырехлетних субсидий на топливо. Министр внутренних дел страны Мария Ромо заявила, что 19 человек были арестованы за блокирование дорог и другие правонарушения, тысячи людей вышли на улицы, где жгли шины и скандировали антиправительственные лозунги.