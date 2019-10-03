«Я хочу видеть больше женщин, принимающих решения». Жена Билла Гейтса выделит 10 млрд долларов на достижение гендерного равенства

Супруга основателя компании Microsoft Мелинда Гейтс направит миллиард долларов на достижение гендерного равенства в США. Жертвовать деньги она будет в течение 10 лет. Об этом одна из самых известных американских женщин заявила в колонке журнала Time 3 октября./

«Я хочу видеть больше женщин, способных принимать решения, управлять ресурсами, формировать политику и будущее. Я считаю, что в потенциал женщины стоит инвестировать, как и в организации, работающие над этим», – заявила Мелинда.

Через свою инвестиционную компанию Pivotal Ventures Гейтс намерена вкладывать деньги в компании и организации, которые внедряют инновационные стратегии для расширения возможностей женщин.

В частности, Гейтс планирует направлять средства на такие цели, как устранение барьеров на пути профессионального роста женщин и продвижение женщин в социально значимых сферах деятельности (например, в СМИ и политике).