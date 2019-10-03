Президент России: Говорить, что Сталин развязал мировую войну - верх цинизма

Президент РФ Владимир Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин развязал войну с Германией.

"Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны", – сказал российский лидер в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Но уж сказать, что Сталин развязал войну – это верх цинизма", – добавил президент, комментируя резолюцию Европарламента.

Путин напомнил о том, что в 4 часа утра 22 июня 1941 года не Советский Союз напал на Германию, а, наоборот, немецкие войска перешли границу СССР, нарушив имевшийся договор о ненападении. "Не будем забывать при этом и печальный результат, трагический результат, трагический для народа Советского Союза: 25-27 млн погибших. Там даже никто подсчитать до сих пор не может. Миллионы, под 10 миллионов погибших в Германии", – сказал глава российского государства, назвав все это трагедией. Он также обратил внимание участников дискуссии на то, что именно войска СССР взяли штурмом Берлин.

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"Вот здесь вот всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран. Я сейчас сказал: потери Советского Союза – 25-27 млн человек. Потери Соединенных Штатов – 0,5 млн человек, а потери Великобритании – вообще, по-моему, 350-400 тыс. человек", – сказал Путин.

По его словам, самые ударные силы и по количеству, и по качеству были сосредоточены на Восточном фронте. "Все это пытаются зачем-то смешать, спрятать, извратить. Мне кажется, что угроза в одном: угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное – люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий", – заключил Путин, призвав противостоять этому всех здравых людей.