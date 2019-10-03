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Власть
03.10.2019 21:18
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Путин: США пытались"надуть" Россию до выхода из ДРСМД

США испытанием ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сами признались, что нарушали это соглашение, заявил президент России Владимир Путин.

"Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе (из ДРСМД – ред.) США испытали такую ракету – средней дальности наземного базирования – говорит о том, что они давно над этим работали", – сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое транслировал телеканал "Россия 24". Он отметил, что за пару месяцев такие задачи технологически не решают.

"Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А все остальное – был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден", – отметил президент. По его мнению, этот предлог не очень удачный, "потому что никаких оснований обвинять Россию в том, что она что-то нарушила, не было".

"Наоборот, нам все время говорили, что системы "Иджис" ("Aegis") не могут быть использованы для пусков ракет средней дальности наземного базирования. "Иджисы", которые стоят сейчас уже в Европе – в Румынии, скоро в Польше будут стоять. Говорили, что нет, это невозможно использовать, а потом сами объявили, что пусковые системы "Иджис" были использованы для запуска этих ракет средней дальности", – сказал Путин.

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"Хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались. Но Бог с ним, дело не в этом. Дело в том, что ситуация лучше не стала", – указал Путин.

Напомним, США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 августа текущего года, через несколько дней РФ приостановила своё участие в нём.

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