Петербургским утром майор полиции подработал разносчиком пиццы. И сдачи студенту не дал, и процессуально заработал

В следствии Выборгского района города появилось оригинальное дело по фальшивомонетничеству. Петербургский студент всё заказывал, да заказывал пиццы, расплачиваясь нехорошими деньгами. Последний заказ доставил еще более вероломный коробейник. Полицейские теперь интересуются, не покупал ли что-нибудь у читателей «Фонтанки» этот прохвост.

По информации нашего издания, около 10 часов утра 3 октября сотрудники экономической полиции Выборгского района задержали 27-летнего студента Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Кирилла Макурина. Неприятность случилась на улице Федора Абрамова и её ждали полицейские, которым уже надоели заявки из различных компаний, торгующих фаст-фудом. Их разносчики все чаще стали получать поддельные пятитысячные купюры, отдавая сдачу примерно в четыре с половиной тысячи рублей.

Вычислив телефон, с которого раздался очередной заказ, оперативник (отметим – в чине майора) договорился с ребятами, что развозят пиццу. Навряд ли роль коробейника у него вышла совсем уж естественно, но клиент поверил. И передал очередные пять тысяч "рублей". Дальше пошло немного не по сценарию.

Любитель мучного не захотел сразу сдаваться в плен и те же молодые люди, которым заказали пиццу, помогли скрутить жулика.

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Фото: «Фонтанка.ру»

Чуть позже в его рядом припаркованном «Фольксвагене Поло» нашли еще несколько аналогичных купюр. Как потом объяснит задержанный Кирилл, он их покупал через Интернет.

К вечеру 3 октября следователь возбудил уголовное дело по статье 186 УК – «Сбыт поддельных денег». Наверняка, молодого человека задержат процессуально, так как по данным «Фонтанки» уже всплывают эпизоды по другим районам и даже Выборгу.

Заметим, что студент Макурин из традиционной для пограничного Выборга семьи – мать работает в таможне, а отец – в администрации города.

Как бы там ни было, но если кто-нибудь заметил знакомые черты на фото и не может ему простить финансового урона, можно позвонить в дежурную часть УМВД по Выборгскому району Петербурга.