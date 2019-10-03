«Санкционный катаклизм идет нам на пользу». Под Петербургом открыли новый автодром

В 40 минутах езды от Петербурга открылась новая гоночная трасса, подходящая по всем мировым стандартам для гонок «Формулы-1». Некоторые увидели в этом символ возрождения России. Пока же организаторы готовятся принять чемпионат Германии и простых работяг.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Раньше в России была только одна трасса подобного уровня — это «Сочи Автодром», где с 2014 года проводится Гран-при «Формулы-1». Теперь появилась вторая – и всего в 54 км от Петербурга, под Сосново в Приозерском районе Ленинградской области. Скоро здесь пройдут первые соревнований мирового масштаба.

Длина главной трассы комплекса — 4080 м, ширина — 12 метров. Она включает в себя 14 поворотов (6 правых, 8 левых), 17 метров составляет перепад высот. Максимальная скорость — 280 км/ч. Трибуны рассчитаны на 40 тысяч зрителей. С любой точки трибуны видно 75% трассы.

На презентацию было приглашено немало важных гостей. Здесь были и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, и первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, и даже музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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— Я сегодня здесь в качестве гостя, потому что меня очень интересует и волнует все, что связано с автомобилями, — рассказал Пригожин «Фонтанке». — Впечатлен тем, что здесь увидел. Этому мало аналогов даже в Европе. Здесь все новое, высокотехнологичное. Сравнивать эту трассу с трассой в Сочи — то же самое, что сравнивать двух разных артистов. На «Игоре Драйв» все сделано по мировым стандартам.

Неожиданно Пригожин перешел на более глобальные проблемы.

— Все, что происходит в мире, весь этот санкционный катаклизм, — идет нам на пользу, потому что мы стали развиваться, мы стали эволюционировать, — продолжил продюсер. — Мы научились себя любить, научились делать что-то для себя. Здесь будет картинг, здесь могут и простые люди приехать покататься. Начинается жизнь. Знаете, я не привык к такой красивой России, к такой красивой Москве, к такому красивому Петербургу.

Вряд ли кто-то мог предполагать, что под скромным поселком Сосново происходят настолько важные события для судьбы страны. Губернатор Ленобласти был чуть более скромен в оценках, но также придавал строительству автодрома большое значение.

— Проведение этапа немецкого турингового чемпионата DTM в Ленинградской области станет новой точкой отсчета в истории нашего региона, — пообещал Дрозденко.

В речах каждого из спикеров упор делался на то, что этот комплекс предназначен не только для больших гонок, но и для простых работяг, которые могут приехать сюда и погоняться, отвести душу.

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— Наш комплекс многофукнциональный, поэтому мы ожидаем получать доход не только от проведения соревнований, но и от посещения обычных людей, — сказал совладелец и идейный вдохновитель создания трассы петербургский бизнесмен Владимир Васильев. — Например, аренда картодрома с картингом стоит 800 рублей за два часа. Сложно сказать, когда мы окупим затраты. Мы об этом и не думаем. Нашей главной целью было поднять статус России в автоспорте, потому что на сегодняшний день у нас все это на не очень высоком уровне.

«Игора Драйв» действительно оказался не просто гоночной трассой, а гигантским комплексом, на 100 га которого разместились 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото, для парных гонок, внедорожников и контраварийной подготовки. Владимир Васильев не стал раскрывать размер инвестиций в проект. Эксперты оценивают стоимость проекта в 11 млрд рублей.

Длина главной трассы — 4080 м, ширина — 12 метров. Она включает в себя 14 поворотов (6 правых, 8 левых), 17 метров перепад высот. Максимальная скорость — 280 км/ч. Не самая быстрая трасса в мире, но, как отметил Виталий Петров, зато очень техничная, требующая от пилота высочайшего мастерства. Трибуны рассчитаны на 40 тысяч зрителей. С любой точки трибуны видно 75% трассы. Трасса получила наивысшую в мировом автоспорте категорию FIA Grade 1, что позволяет проводить здесь любые соревнования, включая гонки «Формулы-1». С учетом этого, а также недавних новостей о переносе Гран-при России из Сочи в Петербург, главный вопрос был один: когда же «Игора Драйв» примет «королевские гонки»?

– Наша трасса действительно позволяет принять гонки «Формулы-1», – подтвердил Васильев «Фонтанке». – Как проект мы его пока не рассматривали, но «Формула-1» – это вершина мирового автоспорта, поэтому в будущем мы, возможно, и рассмотрим такой вариант. Почему бы и нет?

Другим важным событием стало подписание контракта с чемпионатом Германии среди легковых автомобилей, более известного в мире по аббревиатуре DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на два года.

Чемпионат DTM проводится с 2000 года. С 2019 года в чемпионате соревнуются спортпрототипы трех проихводителей – BMW, Audi и Aston Martin. Гонки проходят на автодромах не только Германии, но и Бельгии, Голландии, Италии, Великобритании. В сезоне 2019 в чемпионате приняли участие 18 гонщиков, представляющих 8 команд. Мощность болидов DTM составляет 600 л.с. они оснащены 2-литровыми турбомоторами и развивают скорость свыше 300 км/ч.

– Естественно, мы не планируем здесь проводить только DTM, – подчеркнул Васильев. – У нас уже запланировано еще несколько международных серий и российских чемпионатов.

В числе организаторов соревнований неожиданно оказалась Оксана Косаченко, бывший менеджер Виталий Петрова. В свое время они не очень хорошо расстались. Многие до сих пор считают, что Косаченко виновата в том, что Петрову не удалось удержаться в «Формуле-1». Характерно, что на презентации они словно не замечали друг друга, хотя общались с одними и теми же людьми.

– Сейчас я выступаю консультантом по контракту между «Игорой Драйв» и DTM, – объяснила Косаченко. – Мы несколько месяцев обсуждали с Владимиром Васильевым варианты, что лучше сюда привезти. Выбор пал на DTM в силу того, что это – зрелищно и достаточно коротко. Мы боимся, что наша аудитория еще не очень готова к длинным гонкам. К тому же кузовные гонки понятны зрителям. Машины здесь сильно напоминают те, что можно увидеть на улицах города. Собственно, после этого я занялась контрактными обязательствами, составлением документации, чтобы все было в соответствии с законодательствами ЕЭС и России. Это очень сложный процесс. Важно, что тут два часа езды до Финляндии. Это прекрасное место, чтобы привлечь болельщиков из региона, который составляют 10 процентов от всех поклонников автоспора в мире.

– В самой России DTM не очень популярная серия…

– Мы сделаем ее популярной. Наверное, вы прекрасно понимаете, что в группу компаний, куда входит «Игора Драйв», входит «Национальная Медиа Группа» (обе структуры связаны с миллиардером Юрием Ковальчуком — ред.), на чьи медийные ресурсы мы очень рассчитываем. Мы еще не объявляли некоторые детали, но мы очень ожидаем, что гонки DTM будут транслировать на большом телевизионном канале.

Однако боевого крещения придется ждать еще долго. Первый российский этап DTM ждут на «Игоре Драйв» 29-31 мая 2020 года.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»