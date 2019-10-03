Его Высокопреосвященству, в год 13-й. Судебные чиновники Новосибирска решили освятить свое «чертовски» немолодое здание

В Новосибирске здание Судебного департамента при Верховном суде готовят к обряду очищения. Просительный запрос отправлен главе местной митрополии Никодиму. Его просят лично приехать.

Письмо за подписью начальника новосибирского управления СД Александра Шереметьева появилось 3 октября в телеграм-канале «Омбудсмен полиции».

«Ваше Высокопреосвященство! Просим совершить освящение здания Судебного департамента в Новосибирской области по адресу улица Железнодорожная, 4/1, в любое удобное для вас время», – обращается Шереметьев к митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму.

Пресс-секретарь новосибирского департамента Марианна Глушкова сообщила «Фонтанке», что о письме ее в известность не ставили, проверить его подлинность она сможет только завтра.

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«Вы звоните мне в нерабочее время, я ложусь спать», – уточнила Марианна Ивановна.

Причину, по которым ее руководитель мог пойти на такой шаг, Глушкова тоже не могла назвать.

По словам пресс-секретаря, здание департамента на Железнодорожной улице введено в эксплуатацию в 2006 году. То есть в этом году оно отмечает 13-летие.

Начальником управления Судебного департамента в Новосибирской области Александр Шереметьев работает с июня 2018 года. В Сети есть копии других, подтвержденных документов с его автографами. Они похожи на подпись, стоящую под письмом митрополиту. Ранее Александр Шереметьев работал администратором Новосибирского областного суда.

Исполнителем письма митрополиту Никодиму указана Марина Овчаренко. Она пришла делопроизводителем в судебный департамент при Шереметьеве. До этого работала помощником судьи в райсуде Новосибирска.