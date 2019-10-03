Путин о Зеленском: если он урегулирует ситуацию в Донбассе, то будет честным и мужественным политиком

Президент России Владимир Путин верит, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе : «Этого ждут люди на Украине».

Слова главы России на заседании международного дискуссионного клуба Валдай приводят РИА Новости: «Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что, прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы».

По мнению Путина, если у президента Украины хватит политического мужества, сил довести это до конца,то он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений: «Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа», – добавил Путин.