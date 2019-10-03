Госдуму выселяют из Охотного ряда. Но недалеко

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о переезде Государственной думы в Дом Союзов на Большой Дмитровке, 1. Здание в Охотном ряду будут проверять на прочность.

Переезд нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал еще в 2018 году после жалоб на протекающую крышу. Помимо этого в ходе обследования здания выяснилось, что ряд колонн опираются на пустоты, что, якобы, грозит дому обрушением.

По данным «Ведомостей», которые они приводят 3 октября, аренда Дома Союзов соседнего со зданием на Охотном ряду обойдется примерно 32 миллиона рублей в месяц. Парламентарии полагают сидеть там до конца 2021 года. Хотя ранее заявлялось, что ремонт мог начаться по завершении весенней сессии и продлиться чуть больше года.