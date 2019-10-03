«Торжественное открытие новых станций метро! Просьба брать с собой зонт!» На только что открывшейся «Дунайской» заливает эскалаторы

Петербургский дождь способен пройти даже сквозь землю напрямую в метро. Видео водопада на открывшейся 3 октября станции «Дунайская» опубликовал пользователь «ВКонтакте» Сергей Клименко. В «Петербургском метрополитене» подтвердили, что знают о проблеме.

«Этот пресловутый тестовый режим ничего не изменил. Позор!», – написал Клименко. Другие пользователи оказались добрее. «Торжественное открытие новых станций метро! Просьба брать с собой зонт!», – написал во «ВКонтакте» Сергей Беляев.

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В «Метрострое», который и построил 3 станции за 33 млрд рублей, говорят, что разбираются.

Напомним, что за пару часов до потопа в 17:00 станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» торжественно открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. В ходе церемонии он заметил: «Хорошо, что мы открыли станции в сентябре 2019 года в тестовом режиме». По его словам, за прошедший месяц власти поняли, что именно нужно исправить на станциях, и устранили все недоделки. «Мы не будем больше вводить ни один объект, если есть хоть малейшие сомнения», – сказал глава города.

Беглов уже «открывал» станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На прошлой церемонии «открытия», которая прошла 5 сентября в районе станции метро «Шушары», градоначальнику не понадобились ножницы – он оставил станции закрытыми для пассажиров, сославшись на их небезопасность.