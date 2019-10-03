«Торжественное открытие новых станций метро! Просьба брать с собой зонт!» На только что открывшейся «Дунайской» заливает эскалаторы
Петербургский дождь способен пройти даже сквозь землю напрямую в метро. Видео водопада на открывшейся 3 октября станции «Дунайская» опубликовал пользователь «ВКонтакте» Сергей Клименко. В «Петербургском метрополитене» подтвердили, что знают о проблеме.
«Этот пресловутый тестовый режим ничего не изменил. Позор!», – написал Клименко. Другие пользователи оказались добрее. «Торжественное открытие новых станций метро! Просьба брать с собой зонт!», – написал во «ВКонтакте» Сергей Беляев.
В «Метрострое», который и построил 3 станции за 33 млрд рублей, говорят, что разбираются.
Напомним, что за пару часов до потопа в 17:00 станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» торжественно открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. В ходе церемонии он заметил: «Хорошо, что мы открыли станции в сентябре 2019 года в тестовом режиме». По его словам, за прошедший месяц власти поняли, что именно нужно исправить на станциях, и устранили все недоделки. «Мы не будем больше вводить ни один объект, если есть хоть малейшие сомнения», – сказал глава города.
Беглов уже «открывал» станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На прошлой церемонии «открытия», которая прошла 5 сентября в районе станции метро «Шушары», градоначальнику не понадобились ножницы – он оставил станции закрытыми для пассажиров, сославшись на их небезопасность.
Справка:
История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу-2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.
«Фонтанка» выяснила, что количество недоработок измерялось десятками, а на 5 сентября станции не прошли проверку Ростехнадзором и не получили заключение о соответствии. Заветную бумагу, подтверждающую готовность станции, Ростехнадзор выдал 1 октября.