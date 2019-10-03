Смерть подростка в Мурино после выписки из больницы стала уголовным делом

Следственный комитет Ленобласти оперативно возбудил дело по факту гибели 15-летнего жителя Всеволожского района. Врачам, отпустившим его из больницы с диагнозом «здоров», придется объяснить свои действия.

Дело, как пишет 3 октября издание 47 news, возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» в отношении пока не установленных лиц.

Тело ребенка было найдено в квартире дома на улице Привокзальной в Мурино 2 октября. Накануне его выписали из больницы, где мальчик с середины сентября лечился от менингита.

Сейчас судмедэксперты устанавливают причину смерти. Усилия СК сосредоточены в том числе на действиях медиков.