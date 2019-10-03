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Власть
03.10.2019 20:06
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Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК. У желающих поучаствовать — месяц

Правительство Петербурга объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения по проекту реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский». Ранее «Стройтрансгаз» намекнул на демонтаж здания.

Конкурсная документация опубликована 3 октября. С этого момента у претендентов есть 31 рабочий день на подачу заявок. По итогам рассмотрения заявок будут определены участники конкурса, начнется прием конкурсных предложений.

Напомним, к 2023 году, когда в Петербурге пройдет чемпионат мира по хоккею, в Московском районе должен появиться многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной. Вместимость составит более 20 тысяч зрителей на главной арене, на малой — не менее 300. По утверждению Смольного, на прилегающей территории будет создан парк отдыха с игровым комплексом для проведения массовых мероприятий и занятий различными видами спорта. Реконструкция должна происходить в рамках концессионного соглашения по схеме государственно-частного партнерства. Бюджетное финансирование составит не более 10 млрд рублей.

Ранее, напомним, близкий хоккейному магнату Геннадию Тимченко «Стройтрансгаз» неожиданный объявил  конкурс на частичный демонтаж здания, чем подтвердил подозрения градозащитников по поводу масштаба реконструкции СКК. Видимо, это был фальстарт, потому что на следующий день конкурс был отменен.

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Конкурс на обновление арены собирались объявить в июне 2019 года, рассказывал вице-губернатор Эдуард Батанов на полях Петербургского экономического форума. При этом еще в конце апреля чиновник предупреждал о дне «икс», после которого никто не даст гарантий, что новая площадка будет готова к чемпионату.

 

Справка:

На реконструкцию спорткомплекса под нужды СКА президент хоккейного клуба Геннадий Тимченко намекнул в 2017-м, заявив, что к предстоящему чемпионату мира по хоккею в 2023 году в Петербурге появится крупнейшая в мире ледовая арена. Домашние матчи армейцев с Невы в Ледовом дворце посещают порядка 12 тысяч человек. Предполагается, что вместимость комплекса в Московском районе будет почти вдвое больше действующей площадки СКА в Невском.

Против демонтажа СКК выступают градозащитники и горожане, которые регулярно выходят на акции и пикеты. Эскиз новой ледовой арены в конце 2018 года представила на Градостроительном совете компания «Лайфкволити эволюшн», проект подвергли критике.

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