Средняя стипендия в России вырастет на цену чашки плохого кофе

Минобрнауки повысил размер государственной академической стипендии в России в 2020 году на 3%. В следующие два года студентов ждет индексация на 4%.

В среднем на 90 рублей увеличился средний размер стипендии. Если в сентябре 2019 года он составлял 2980 рублей (годом ранее — 2904 рубля), то в следующем году это уже будет 3070 рублей. Об этом пишет «Медуза».

Рост стипендии продолжится и в следующие два года. Ведомство планирует проиндексировать стипендиальные фонды федеральных вузов 2021 и 2022 годах — на 4% ежегодно.

По закону рост стипендии должен расти с уровнем инфляции. Индексация проводится с 1 сентября каждого года.