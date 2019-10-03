Трамп просит теперь и Китай начать расследование против Байдена

Несмотря на угрозу импичмента за похожую на лоббизм просьбу о возобновлении дела сына Байдена на Украине, президент США продолжает искать союзников в борьбе с главным конкурентом на предстоящих выборах.

Так, 3 октября Трамп заявил журналистам, что Китай должен начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Слова главы США приводят «Ведомости»

При этом с просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину президент еще не обращался. «Конечно, мы об этом можем начать думать», — добавил он.

В сентябре The Wall Street Journal со ссылкой на авторитетные источники сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена. После этого Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в котором президент действительно упоминал Байдена и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию. Все это легло в основу запуска в Палате представителей Конгресса формальной процедуры импичмента Трампа.