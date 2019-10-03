Останки Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии

Кража с целью «нанесения урона национальному единству Индии» произошла 2 октября на территории штата Мадхья-Прадеш в центральной части страны. В день рождения лидера национально-освободительного движения из мемориала пропали его останки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на BBC, смотритель мемориала в связи с праздником рано открыл ворота, а когда вернулся вечером, то обнаружил пропажу останков Ганди. Неизвестные оставили следы на плакате с изображением лидера, написав на нем слово «предатель».

Полиция начала поиски злоумышленников.

СМИ напоминают, что индийские националисты воспринимают Ганди негативно из-за его позиции о мирном сосуществовании индуистов и мусульман.