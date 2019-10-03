Пиковый интерес. Как петербургские строители реагируют на "восхождение" московского гиганта

Группа «ПИК» взбаламутила петербургский строительный рынок: москвичи заявили, что в ближайшее время собираются построить у нас чуть ли не 20 новых жилых комплексов, инвестиции могут достигать 80 млрд рублей.

Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Федеральные СМИ цитируют заявления группы «ПИК» о ее аппетитах: компания подыскивает в нашем городе 15 – 20 площадок, портфель проектов должен вырасти до 1,5 млн м2. Сейчас они строят два комплекса на окраинах и летом приобрели одну знаковую, но маленькую и проблемную площадку ближе к центральным районам.

Заявляемые цифры, разумеется, не позволят «ПИКу» стать гегемоном. У того же «Сэтл Сити» уже полученных разрешений на строительство — на 4,2 млн квадратных метров. Но городской рынок строительства жилья стремительно падает: вместо прошлогодних 3,9 млн квадратов комитет по строительству ожидает всего 3,4 млн в этом году. И для этого есть совершенно понятные причины. Так что амбиции группы «ПИК» на этом фоне выглядят довольно вызывающе.

«Никто не будет строить ради самого строительства — возможности сейчас сильно ограничены, – рассуждает директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. – В прошлом году рынок переварил 4 млн м2, и если построить пять, то больше покупать не станут. А строить то, что никто не купит, — себе в убыток. Тем более сейчас, когда многие стройки финансируются за счет банковских средств».

Ярче всех отношение городского бизнеса к оглашенным планам «ПИКа» выразил Игорь Водопьянов, глава УК «Теорема».

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«На нашей петербургской земле многие нашли погибель. Я считаю, что их ожидания о прибыли немножко завышены, – говорит он. – Сколько мы таких героев видели уже? Вон, «СУ-155» была, большая контора. Где она теперь? «Урбан групп» была — потом нет. Сейчас «ПИК» вот — теперь он есть, а потом его, может, не станет. Подождем, посмотрим, что будет».

Тем не менее есть и те, кому приход «ПИКа» приносит пользу. Тот же петербургский завод им. Климова в июле продал ему свою землю на Большом Сампсониевском проспекте, и теперь на эти деньги развивает производство вертолетных двигателей.

«Мы партнеры с «ПИКом», они же у нас первую площадку купили, и мы верим в них и в их амбициозные планы», – передал «Фонтанке» генеральный директор компании «БЕСТ. Коммерческая недвижимость» Георгий Рыков.

«Всегда приятно, когда кто-то в город приносит баблосик», – не спорит с этим Водопьянов. Но вспоминает о своем опыте общения с группой «ПИК», в результате которого он счел себя оскорбленным.

«Когда я с ними вел переговоры о продаже одного большого земельного участка, назвал им свои ожидания по цене. Они сказали: да, мы все поняли, это разумная цена, а через три месяца дали цену в три раза меньше. Я у них поинтересовался, зачем надо было так делать, и мне ответили – мол, нам так руководство в Москве сказало», – вспоминает бизнесмен.

Рассуждая о легкости, с которой московские компании планируют приход в Петербург, Алексей Белоусов указывает на огромные различия в условиях работы у нас и в столице.

«Московский и питерский бизнес как минимум с точки зрения подготовки документов — разные вещи. Чиновники там все готовят и строят за счет бюджета дороги, детские сады и школы. Там ты покупаешь землю, на которую можешь завтра выходить. Она дороже, чем у нас, но через три года после запуска крупного проекта, когда уже все почти готово, ты не оказываешься перед фактом, что тебе надо строить кучу социальных объектов и инфраструктуры за свой счет», – рассказывает Белоусов.

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Что касается эффекта от вывода на рынок десятков крупных объектов, тут у экспертов – большие сомнения. А сами строители восприняли новость о масштабной экспансии «ПИКа» в ироничном ключе.

«Я бы пожелала московским коллегам удачи, но заметила бы, что «парадные строить – это вам не подъезды городить», – сказала «Фонтанке директор по развитию «Л1» Надежда Калашникова.

«Ничего юморного или даже саркастического не могу придумать по этому поводу, поскольку знаю финансовые возможности «ПИКа», которые деньгами могут залить весь Питер», – говорит руководитель другой петербургской компании.

Крупнейшие городские строители стараются говорить сдержаннее, но тоже не могут отказать себе в шпильке в адрес москвичей.

«Ничего нереального в их планах нет. Но это, во-первых, вопрос даже не пяти лет, а больше. За это время может измениться как конъюнктура рынка, так и планы самого инвестора. К тому же если говорить о хороших, подготовленных и привлекательных участках, то их и сейчас почти нет, а дальше будет только сложнее, – отмечает глава компании из топ-5. – А в полях, далеко за городом, земли конечно много, но кому она нужна (или кому нужны квартиры в таких домах)».

«Построить такое количество зданий на падающем петербургском рынке, конечно, можно, даже с учетом новых правил, – иронизирует представитель небольшой петербургской строительной компании, специализирующейся на элитном жилье. – А вот кому они будут продавать эти квартиры на падающем рынке – большой вопрос. Пока что такие планы выглядят не более чем желанием напрячь конкурентов».

«Не знаю, может, они и покупателей с собой привезут. Но есть же какой-то спрос. Он удовлетворяется предложением. Это же сбалансированный рынок. Построить можно хоть 30 комплексов, но кто их потом купит. Уронят цену потом, наверное», – предположил Водопьянов.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»