МЧС нашло первую жертву. Жителю Ставрополья грозит штраф за неудачный перекур на балконе

Житель Ставрополья может стать первым, кто получит штраф за курение на балконе.

Как сообщает 3 октября «Эхо Москвы» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС, в четверг из-за неосторожности одного из жителей города Изобильного произошёл пожар. Виновному в связи с вступившим в действие законом грозит соответствующая административная ответственность.

Площадь пожара не превысила 0, 5 кв. м, пострадавших нет. Однако теперь мужчине грозит штраф до 5 тысяч рублей.