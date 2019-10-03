Газпром и Linde создадут инжиниринговый центр в России и откроют офис в Петербурге

ПАО «Газпром» и Linde PLC договорились о создании инжинирингового центра СПГ в России. Об этом 3 октября сообщил зампред правления российской компании Виталий Маркелов.

Соответствующий документ был подписан на Петербургском международном газовом форуме. Совместное предприятие ООО «Газпром 335» и Linde AG будет разрабатывать документацию для российских объектов СПГ (сжиженный природный газ), а также оказывать услуги при пусконаладке и эксплуатации заводов. Кроме того, компании откроют офис в Петербурге.

Напомним, в 2020 году «Газпром» собирается запустить завод по производству СПГ в Выборгском районе Ленинградской области – на компрессорной станции «Портовая», которая связана с газопроводом «Северный поток – 2». Стоимость нового производства в самой компании оценивали в 126 млрд рублей. Изначально над проектом строительства работала Shell, однако в апреле нидерландский концерн отказался от дальнейшего сотрудничества с «Газпромом».