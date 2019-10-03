Путин заявил о победе над «международным террористическим интернационалом»

Владимир Путин уверен, что действия России в Сирии защитили иностранные государства, с которыми у России нет визового режима. Об этом глава государства заявил, выступая 3 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА «Новости».

«Мы нанесли поражение уже практически победившему международному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима… сотен, а может, в дальнейшем и тысяч вооруженных головорезов», – заявил Путин.

Геополитический тон дискуссиям задаёт тема этого года на XVI заседании «Валдая» – «Заря Востока и мировое политическое устройство». Кроме экспертного диалога проходит ряд важных встреч на высшем уровне. Владимир Путин провел переговоры с президентами Казахстана — Касым-Жомартом Токаевым и Филиппин — Родриго Дутерте.

Ещё три дня назад поражение «международного терроризма» не было окончательным. 30 сентября МИД заявил об уничтожении не всех, а только «главных сил ИГИЛ («Исламское государство», группировка запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) и других террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН».