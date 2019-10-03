В Черногории стартовала программа покупки гражданства за инвестиции

Черногория начала приём заявок на участие в программе получения гражданства страны через инвестиции. Об этом 3 октября сообщило консалтинговое агентство Henley & Partners.

Сообщается, что паспорт гражданина Черногории можно будет получить минимум за €350 тысяч. При этом желающим предложат несколько вариантов. Среди них – инвестиции в размере €450 тысяч в одобренные правительством проекты в развитых регионах вроде прибрежного или Подгорицы или вложение €250 тысяч в проекты в менее развитых регионах, таких, как северный и центральный.

Помимо этого, инвестору нужно будет внести €100 тысяч в специально созданный государственный фонд и заплатить госпошлину — €15 тысяч за себя, €10 тысяч — за членов семьи. Таким образом, потенциальным инвесторам придётся выложить минимум €550 тысяч для открытия бизнеса на юге Черногории за паспорт и €350 тысяч для севера.

По примерно такой же схеме в 2017 году бизнесмен Олег Дерипаска получил гражданство Кипра. Об этом сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Впрочем, и расследования для обнародования российских бизнесменов, купивших иностранный паспорт, скоро не понадобятся. К примеру, тот же Кипр пригрозил рассекретить покупателей гражданства. Соответствующие поправки в закон будут рассмотрены в ближайшее время.