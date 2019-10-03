Бывших следователей СК Петербурга не стали отправлять в СИЗО по делу о покушении на хищение 10 млн рублей

Красногвардейский суд Петербурга отказал Следственному комитету в ходатайствах о заключении бывших сотрудников ведомства Дмитрия Филипцева и Андрея Федорова под стражу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 3 октября Филипцеву избран домашний арест до 30 ноября, Федорова отпустили под залог миллион рублей. На момент задержания оба работали адвокатами.

В апреле 2019 года СК Петроградского района возбудил уголовное дело в отношении петербургского предпринимателя Сергея Мещерякова по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». Он предположительно занимался обналичиванием денежных средств.

По версии следствия, в июне Филипцев предложил Мещерякову за 10 млн рублей помощь в прекращении уголовного дела. По каким-то причинам сделка была отложена до октября. На встречу с предпринимателем поехал Федоров, его задержали при получении 4,3 млн рублей. Это были не настоящие деньги, а муляж. Филипцева тоже задержали.

Ранее Дмитрий Филипцев возглавлял следственное управление СК Петербурга, уволился в 2013 году. Федоров работал следователем. Вину оба не признают, обвинение им не предъявлено.