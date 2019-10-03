Депутаты МО «Остров Декабристов» провели первое заседание. Любопытных избирателей выставили с помощью полиции

Муниципальный совет МО «Остров Декабристов» 3 октября начал свое первое заседание в новом составе, объявив мероприятие закрытым. Всех жителей, которые пришли послушать, депутаты выгнали с помощью сотрудников полиции. Прямую трансляцию ведет группа «Вконтакте» «МО Остров Декабристов. Живем на Васильевском».

В заседании принимали участие шестеро делегатов от «Единой России», в том числе директор по развитию УК» Возрождение» Ольга Погосян, а также депутат от ЛДПР Анастасия Давыдова. Кандидатов, местных жителей и руководителя аппарата муниципального совета удалили из зала заседаний с помощью сотрудников полиции и под угрозой быть препровожденными в ОВД. Собравшиеся горожане дождались окончания заседания за дверью.

Вышедший из зала депутат Юрий Грашин объявил, что замглавы совета по итогам избрана Ольга Погосян, а секретарем — кандидат-самовыдвиженец Владимир Лузин. Отметим, что для избрания главы совета депутатам необходимо присутствие двух третей совета, в случае МО «Остров Декабристов» – 7 членов совета, в зале осталось шестеро. На заявления жителей о неправомерности действий депутатов Грашин посоветовал обратиться в суд.

«Яблочники» Леонид Андрухов, Татьяна Муковникова и Николай Камилатова не присутствовали на заседании. Ранее они публично заявили, что считают результаты выборов нелегитимными, а пересчет бюллетеней — фальсификацией и намерены добиваться справедливости. Также на заседании отсутствовал самовыдвиженец Николай Барканов.

Напомним, «Остров Декабристов» – один из самых скандальных муниципалитетов по итогам выборов 8 сентября 2019 года. После подсчета результатов с помощью КИОБов (автоматизированных систем) в совет должны были пройти 5 кандидатов от «Яблока». После пересчета, в ходе которого наблюдатели заметили, что галочки в бюллетенях нарисованы разными чернилами, «яблочников» осталось только трое.