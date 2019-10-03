В Петербурге 9 баллов. Водители в пробках развивают начатую утром эротическую тему

Загруженность дорог Санкт-Петербурга дождливым вечером 3 октября, к 18:21, достигла 9 баллов – такое бывает весьма нечасто и точно ни разу не было в сентябре. По данным на 18:52, «девятка» сохраняется.

Среди самых загруженных магистралей – Невский проспект к площади Александра Невского — 10 баллов, что на 2 балла выше обычного, сообщают «Яндекс.Пробки». Неожиданные 8 баллов на проспекте Обуховской Обороны в центр, это на 6 баллов выше обычного.

Самая длинная пробка – на внешнем кольце КАД от вантового моста до Колтушского шоссе. «В пробке длиной 12,4 км можно потерять 52 минуты, что на 34 минуты больше обычного», – предупреждает «Яндекс.Сервис». Проблемный маршрут – проспект Добролюбова, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Финляндский проспект, Большой Сампсониевский проспект, от площади Академика Лихачева до Беловодского переулка. На нём в пробке длиной 4,5 км можно потерять 1 час 38 минут, что на 49 минут больше обычного.

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Утренний максимум сегодня составил 7 баллов, днём средняя загруженность сохранялась на уровне 4 баллов. Обычно в последние дни вечерний максимум достигает 8, реже 7 баллов. 1 октября впервые за много месяцев 8 баллов случились и утром. Загруженность дорог Петербурга традиционно повышается в дни сильных осадков; кроме того, заторы возникают на участках с дорожными работами.

Автомобилисты в разговорчиках «Яндекс.Навигатора» весьма активны. Любопытно, что вечером они продолжают тему, начатую утром, – эротическую.

Очень активная переписка идёт в районе площади Восстания.