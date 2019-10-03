Он в черном костюме, она — в красном платье, рядом «веселящий газ». Следователи выясняют причины смерти матери с сыном на юго-востоке Петербурга

Следственный комитет и полиция ломают голову над загадкой смерти двух человек в запертой квартире на улице Шотмана. Из странностей в помещении нашли шарики с веселящим газом.

3 октября, как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, в рамках доследственной проверки начат комплекс мероприятий и судебно-медицинских экспертиз с целью выяснения обстоятельств и причин смерти мужчины и женщины в квартире на улице Шотмана.

По данным «Фонтанки», погибшие — мать и сын, 41 года и 22 лет, которые в начале сентября этого года приехали в Петербург из городка во Владимирской области, где в 20-е годы любил охотиться Ленин. Они сняли квартиру. А меньше чем через месяц хозяйке жилья позвонили соседи: им не понравился запах, идущий из квартиры. Так и обнаружилось, что мужчина и женщина мертвы. Парень был одет в белую рубашку и черный костюм, а женщина в красное платье. В квартире нашли емкость с веселящим газом. Как раз таким «отравился» Мурад Касымов перед тем, как вылететь на своем BMW на Невский проспект. Тогда под колесами иномарки погибли двое и трое получили серьезные увечья. Связан ли газ со смертью этих людей, теперь выясняют эксперты.