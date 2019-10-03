«Ростелеком» получил 100% Теле2, а за это отдал свои акции ВТБ

Владимир Путин 3 октября подписал указ о серьезных изменениях в структуре акционерного капитала телекоммуникационной госмонополии ПАО «Ростелеком». Росимуществу придется расстаться примерно с 12% акций компании в пользу ВТБ и ВЭБ.РФ.

Как следует из документа, вся цепочка сделок начинается именно с покупки недостающих «Ростелекому» для полного контроля 55% акций ООО «Т2 РТК Холдинг». Чтобы оплатить эту сделку, компания должна выпустить по закрытой подписке допэмиссию в пользу ВТБ. При этом, указывает президент, совместная доля Росимущества, ВТБ и ВЭБ.РФ не должна оказаться ниже 50%, в прямом госвладении должно быть не менее 33,2%.

До этого «Ростелекому» принадлежало только 45% Tele2. Остальной долей владел Tele2 Russia Holding AB, половина в которой принадлежала ВТБ, 40% – Invitel B. V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия» Юрия Ковальчука.

Напомним, в марте «Ростелеком» договорился с Tele2 о создании единой группы. Ожидаемая выручка компании составит 500 млрд рублей. Как ранее заявляли в компании, Tele2 продолжит работу как независимая дочерняя компания.