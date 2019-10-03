Парижский убийца оказался сотрудником префектуры. Он успел зарезать четверых до того, как его застрелили

Нападение на сотрудников парижской полиции на острове Сите стало уголовным делом по статьям об убийстве и покушении на убийство. Об этом 3 октября объявил прокурор города Реми Эйтц. В результате трагедии погибли четверо, также был застрелен убийца.

Как сообщает Le Parisien, дома у нападавшего начались обыски. Задержана его жена. Глава МВД Кристоф Кастанер подтвердил, что нападение совершил 45-летний сотрудник префектуры, административный сотрудник, который проработал там с 2003 года. По словам министра, с этим человеком ни разу не было проблем, его поведение ничем не настораживало. Ранее сообщалось, что нападавший работал в управлении информации и разведки префектуры и имел инвалидность по слуху.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Париже мужчина напал с ножом на полицейских. Это произошло в здании префектуры. Позднее нападавшего застрелили во дворе учреждения.

В результате погибли трое полицейских и одна сотрудница префектуры. Еще один человек пострадал, его прооперировали.