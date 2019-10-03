Как выглядит новая трасса для «Формулы-1» под Петербургом

В 54 км от Петербурга, в Приозерском районе Ленобласти, открыли новую гоночную трассу. Уже в мае 2020 года здесь пройдет один из этапов серии DTM — одних из самых престижных автоспортивных соревнований в мире.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Ранее сообщалось, что именно сюда переедет Гран-при России, который сейчас проводят в Сочи. Позже сразу несколько официальных лиц эту информацию опровергли. Впрочем, трасса соответствует самой высокой в профессиональном автоспорте категории FIA Grade 1, которая как раз позволяет проводить Гран-при «Формулы-1».

«Игора Драйв» – комплекс, который разместился на территории около 100 га и включает одновременно 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки.

Длина главной трассы — 4080 м, ширина — 12 метров. Она включает в себя 14 поворотов (6 правых, 8 левых), 17 метров перепад высот. Максимальная скорость — 280 км/ч.

Трибуны рассчитаны на 40 тысяч зрителей. С любой точки трибуны видно 75% трассы.