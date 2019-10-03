«Прошел на балкон и, раскрыв зонт, прыгнул вниз». Любовь ребёнка к мультфильмам закончилась предупреждением матери

Пятилетний ребёнок повторил трюк из мультфильма и выжил после падения с зонтиком в окно. Инцидент произошёл ещё в августе 2018 года в посёлке Жешарт Усть-Вымского района Коми, сообщает со ссылкой на региональное управление МВД 3 октября «КомиОнлайн».

Пятилетний мальчик остался в квартире на третьем этаже без присмотра. И после просмотра мультфильма ребёнок попробовал повторить поведение одного из героев. Мальчик взял зонтик, вышел на балкон и прыгнул вниз с раскрытым зонтом. Скорую помощь вызвал прохожий, который был свидетелем опасного эксперимента. Медики не обнаружили у ребёнка серьезных телесных повреждений.

В итоге мать мальчика привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В качестве наказания женщине вынесли «предупреждение» и «рекомендации профилактического характера».

В прокуратуре Усть-Вымского района уточнили, что ребёнок был не один. С ним оставались отчим и младший брат. Мать в момент ЧП находилась на работе. Об ответственности супруга не сообщается, хотя известно, что мужчина на 15 минут отлучался в магазин за продуктами, пока старший ребенок оставался смотреть мультфильмы. Двери и окна в квартире были заперты.

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Большой ценитель мультфильмов из старшей группы детсада пояснил, что на самом деле брал зонтик на балкон, чтобы повторить смелость героя из мультика, у которого был парашют, уточняет «КомиОнлайн».

Дети регулярно падают из окон. В сентябре несчастные случаи произошли и в Москве, и в Петербурге. Почти всегда причина связана с москитными сетками, которые не выдерживают давления на них. В начале сентября в Москве трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа. 11 сентября в Петербурге погиб двухлетний мальчик.