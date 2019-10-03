«Надстройка, перестройка, расширение». Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК

К 1 мая 2023 года Петербург должен получить обновленный СКК. Сильно обновленный, — о высоте здания, количестве этажей и фасаде теперь позаботится концессионер.

В 20 часов 3 октября на официальный сайт для размещения информации о торгах выгрузили конкурсную документацию по реконструкции СКК. Увертюра в этой опере затянулась: за протестами градозащитников, недовольством архитекторов и спорами о прилегающей территории шли месяцы. В какой-то момент Смольный признал: если не объявить конкурс до определенного момента — уже никто не возьмется переделывать СКК к чемпионату мира по хоккею. Судя по всему, рубеж не перейден, ведь сдать объект, согласно документам, к 1 мая 2023 года. Те, кто все еще гадал – подлатают комплекс или радикально перестроят – могут больше не мучиться.

Состав конкурсной комиссии соответствует накалу страстей вокруг СКК. Во главе, само собой, губернатор; заместителями, повторяя смольнинскую иерархию, выступают вице-губернаторы Эдуард Батанов, Евгений Елин и Олег Марков. Среди рядовых членов комиссии — другие вице-губернаторы и главы профильных комитетов. За 31 рабочий день соискатели должны отправить свои заявки. Те, кто пройдет во второй круг — все-таки о спортивном объекте речь — должны будут представить уже конкретные конкурсные предложения. Победитель будет известен только в мае 2020 года.

Судя по всему, Смольный наконец-то определился, что понимает под «реконструкцией» СКК. Конкурсная документация допускает, что преображение спорткомплекса может включать в себя изменение параметров, высоты, количества этажей, площади, объема. Инвестор вправе надстроить, перестроить, расширить «Петербургский» и, главное, демонтировать и заменить несущие конструкции.

То, что новая арена не поместится в старой, подсказывают характеристики. В частности, площадь СКК более 50 тысяч кв. метров, однако аналогичный показатель после реконструкции должен составить не менее 150 и не более 190 тысяч кв.м; на «Петербургском» посмотреть хоккейный матч одновременно могут 13 тысяч зрителей, его преемник должен вместить в себя не менее 20 300 мест, из которых не менее 20 тысяч – на большой арене. Непосредственно на трибунах должны помещаться не менее 18,5 тысяч зрителей, остальные — в ложах. Эскизный проект, представленный в ноябре 2018 года, напомним, предусматривал 21,5 тысячу мест. К ЧМ по хоккею должна появиться большая ледовая арена с возможностью незначительной трансформации. Кроме того, сделана оговорка и для обустройства подземного паркинга – «в случае невозможности размещения нормативного количества машино-мест на прилегающей территории» и многоуровневых автостоянок.

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Также очевидно, что облик «нового старого» СКК, представленный на ПМЭФе, что называется, не является публичной офертой для противников сноса. Инвестору разрешено обустройство медиафасада как по периметру всей арены, так и на частях фасада.

Концессия заключается на 55 лет. Инвестору предстоит за три года провести реконструкцию арены и благоустройство прилегающей территории. После этого все доходы не только от обновленной арены но и общественного пространства вокруг — достаются опять же концессионеру. Исключение — городские мероприятия, но по умолчанию, проводить их Петербург сможет только с 1 мая по 30 августа.

Отдельным бременем на плечи инвестора ляжет единоразовая плата — 1000 (прописью: тысяча) рублей плюс НДС.

Как обычно, прописываются неустойки, обстоятельства непреодолимой силы и остальные обязательные для взаимного доверия пункты. За опоздание при сдачи новой арены полагаются штрафные санкции — по 750 тысяч рублей за каждый день, начиная с третьего месяца после дедлайна, по 1 млн рублей — с четвертого, и по 1,5 млн рублей — с пятого и далее.

Как и раньше, Смольный утверждает, что бюджетное участие в проекте ограничится капитальным грантом не более 10 млрд рублей. По-хорошему, чтобы выиграть, участники конкурса должны продемонстрировать готовность снижать эту величину. Отдельно оговаривается следующее: если по факту общая стоимость работ окажется ниже 20 млрд рублей — то и платеж концедента (города) пропорционально сокращается.

Впрочем, пока нет проекта и концессионного соглашения, этих цифр в бюджете увидеть невозможно. Ни в одном из бюджетов: дело в том, что правительство города надеется на помощь Москвы.

«Мы будем запрашивать федеральное софинансирование, – говорит глава комитета финансов Алексей Корабельников. – По крайней мере, на 50% будем заявляться. Этот проект реализуется в рамках подготовки ЧМ по хоккею, поэтому, на мой взгляд, абсолютно разумно было бы привлечь федеральные средства». Логика понятная, но гарантий нет. Опыт чемпионата мира по футболу показывает, что федеральный бюджет к выделению денег на казалось бы общероссийские проекты подходит избирательно. К примеру, в 2017 году Петербург запрашивал порядка 10 млрд на восемь объектов, которые строились к мундиалю, — дали только на метро.

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Разговоры о реконструкции СКК в публичное пространство попали осенью 2017 года, когда вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что ледовая арена не способна вместить всех желающих. На прошлогоднем Петербургском экономическом форуме Смольный и клуб подписали соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект. Чиновники оперативно стали готовить законодательную почву для того, чтобы инвестор смог без торгов получить смежные с «Петербургским» земельные участки. В а августе клуб представил новый состав команды и макет новой арены более чем на 20 тысяч мест и жилой застройкой по периметру.

Планы инвестора в лице президента СКА Геннадия Тимченко окружить арену 300 тысячами «квадратов» жилья поломал Игорь Албин, который за две недели до увольнения с поста вице-губернатора объявил, что Смольный видит подходы к реконструированной арене исключительно в виде благоустроенного общественного пространства, никакого жилья. Взамен город объявил о возможности предоставить инвестору безвозмездный грант на сумму не более 10 млрд рублей.

Презентация эскиза обновленной арены осенью 2018 года на градостроительном совете обернулась сюрпризом. Подготовленный компанией «Лайфкволити эволюшн» проект подразумевал не реконструкцию, а снос здания, в стенах которого «Зенит» когда-то выиграл первый ЧМ по футболу.

Члены градсовета в течение двух заседаний обрушивались с критикой на предложенный облик, закрепив за ним прозвища «забинтованной стеклянной банки» и «бальзама «Звездочка» – из-за характерной крыши. И только несколько месяцев спустя комитет по градостроительству обтекаемо сообщил, что совет принял решение о возможности поддержать реконструкцию с изменением облика». Ясности формулировка не добавила.

Активисты ответили акциями и пикетами в защиту СКК. Градозащитники предприняли попытку спасти арену от сноса с помощью закона об охране объектов культурного наследия. Но Смольный отказался включить «Петербургский» в реестр памятников, пояснив, что здание не вышло годами.

Весной началось обследование СКК и постепенное свертывание деятельности скортивно-концертной площадки. Вице-губернатор Эдуард Батанов намекал, что не за горами день, когда инвесторы поостерегуться давать обещание подготовить арену к чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Раскрываться интрига начала после выборов. Пока Смольный в лице председателя КГА Владимира Григорьева рассуждал, что «реконструкцию можно производить разными способами», а выводы, что ждет арену, можно сделать только после окончания обследования, близкая к Тимченко компания успела объявить конкурс на частичный демонтаж «Петербургского». «Стройтрансгаз» искал подрядчика, которому предстояло вынести из комплекса всю начинку и снять витражное остекление. На запрос «Фонтанки», на каком основании фирма намеревалась распорядиться городским имуществом, СТГ оставил без ответа. Спустя два дня конкурс отменили.

Николай Кудин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»