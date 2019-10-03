Тонированный автомобиль без номеров припарковали на тротуаре под окнами ГИБДД

Очередная хамская парковка – на этот раз, очевидно, намеренная. 3 октября полиция эвакуировала автомобиль, стоявший на тротуаре под окнами отдела ГИБДД Выборгского района Петербурга на проспекте Тореза, 65.

Как стало известно «Фонтанке», в автомобиле без госномеров с тонированными стёклами находились скандальный «автоюрист» Денис Таташвили со своим приятелем-блогером. Общение с инспекторами проходило не гладко, в ходе беседы скандалист был перемещён из салона на улицу, разбились очки. Он вызвал себе скорую помощь и был госпитализирован. На момент публикации номер телефона, указанный в его соцсетях, был вне зоны доступа.

При досмотре автомобиля были выявлены фальшивые таблички с госзнаками – их фотографию публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Машину поместили на штрафстоянку. В отношении гражданина был оформлен протокол по статье 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Таташвили известен своей «борьбой» с полицией, часто принимающей формы провокации, вроде езды с перевёрнутыми номерами. Около полугода назад он схлестнулся с сотрудниками того же Выборгского ОГИБДД и ретировался с поля боя с помощью того же приёма, что и сегодня, – вызвал себе скорую. Тогда его оформили по той же статье 19.3.