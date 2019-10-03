В ОАК объяснили причину неполадок в экспериментальном лайнере МС-21, который утром совершил экстренную посадку

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) объяснила, что случилось с новым российским пассажирским лайнером МС-21 утром 3 октября.

Во время полета предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси. Полет продолжался более часа, самолет приземлился в штатном режиме в Жуковском, сообщили «Коммерсанту» в корпорации.

Напомним, экспериментальный самолет корпорации «Иркут» МС-21 сел с неполадками в аэропорту «Жуковский» во время испытаний.

Судно вылетело на планово-испытательный полет в восемь утра по московскому времени. Борт имеет регистрационный №3054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов.