Старт продаж первого видового дома «Морская набережная. SeaView» от «Группы ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» представляет осеннюю премьеру в сегменте бизнес-класса – первый видовой дом жилого комплекса «Морская набережная. SeaView», который станет частью масштабного проекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове.

Стартовали продажи в доме №1, включающем 280 квартир. Покупателям доступны варианты площадью от 42 до 112 кв. м. Выбрать можно из двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир евроформата. Минимальная стоимость квадратного метра – от 139, 5 тыс. Плановый срок сдачи дома в эксплуатацию – IV квартал 2022 года.

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Морская набережная. SeaView» строится на первой береговой линии Финского залива в историческом Василеостровском районе. Дома возводятся на собственной намывной территории «Группы ЛСР», созданной специально для этого проекта.

В доме №1 будет 14 этажей, на каждом – от двух до пяти квартир, студии – отсутствуют. Покупателям предложат современную видовую жилплощадь с кухнями-гостиными площадью до 34 кв. м и большим количеством окон на солнечные стороны. Еще больше света и воздуха обеспечат оконные проемы высотой 1,95 м и потолки до 3,5 м. А на лоджии возможно обустроить дополнительную зону отдыха – ее глубина (до 2,3 м) позволит воплотить в реальность самые смелые дизайнерские идеи.

Дом №1 жилого комплекса «Морская набережная. SeaView» подойдет для проживания как маленьких, так и больших семей. Выбрать квартиру по своим предпочтениям можно из девяти типов планировок. Коммуникации в квартирах будут вынесены в места общего пользования, либо сгруппированы в удобном месте, что откроет дополнительные возможности для зонирования пространства и обустройства комнат. Трубы отопления и водоснабжения скрыты в полу. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг с опускающимся в него лифтом и кладовыми.

Свежий морской воздух, отличное местоположение, исключительные видовые характеристики, современные и продуманные планировочные решения — все эти преимущества делают ЖК «Морская набережная. SeaView» уникальным проектом на рынке современной жилой недвижимости Санкт-Петербурга.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Морская набережная. SeaView»– застройщик ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", проектная декларация на сайте наш.дом.рф