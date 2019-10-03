Как открыть три новых станции и выйти сухим из метро

Две сотни страждущих первыми оказаться в подземке, приехавший из отпуска Беглов и неуступчивое электронное табло – как наконец-то открыли новые станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

3 октября примерно к 16 часам к вестибюлям станции метро «Проспект Славы» начал стягиваться народ. За полчаса до официальной церемонии открытия количество собравшихся достигло двух сотен. Большая часть публики – пенсионеры, по их собственному признанию, буквально состарились в ожидании этих станций. Кто-то откровенно признавался, что просто пришел посмотреть на губернатора. Было и несколько метростроевцев, с их стороны периодически (но негромко) кидали в воздух фразы в духе: «станции готовы, а зарплату так и не выдали».

Петербургские чиновники ждали приезда губернатора Александра Беглова в тепле, огражденные от народа, дождя и ветра прозрачными дверями станции. Вице-губернатор Эдуард Батанов, окруженный подчиненными из транспортного блока Смольного и топ-менеджерами «Метростроя», был в приподнятом настроении. Встретить губернатора наверху, вместе с его коллегами из городского правительства — не получилось. Прессу так активно погнали в кассовый зал, будто бы журналисты, встретившие Беглова не на входе, а внутри, могут помешать открытию.

Губернатор приехал за полчаса до официальной церемонии. Он выглядел как человек, который уже успел отдохнуть, – Беглов официально в отпуске с 30 сентября. Подменявшей его Любови Совершаевой в дружной толпе госслужащих не оказалось. К микрофону вышел директор ОАО «Метрострой» (компании, которая за 33 млрд рублей и протянула фиолетовую линию на юго-восток) Николай Александров. Вышел больше для конферанса — попросить главу города произнести приветственное слово.

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Губернатор держался очень уверенно — оно и понятно, не в первый раз открывает эти станции. Волнение, впрочем, дало о себе знать. «В октябре месяце мы чётко решили, что в сентябре 1919 года мы эти станции запустим», – начал Александр Беглов. Запутаться в неоднократно перенесенных сроках открытия немудрено — и больше губернатор не ошибался. Он отметил, что горожанам пришлось ждать станции лишний месяц не просто так – за это время абсолютно все недочеты были исправлены.

«Самое главное — безопасность; не будем вводить ни одного объекта, если будут сомнения в безопасности», – повторил он не в первый раз. Проверить это в ближайшее время не придется — в следующем году никаких новых станций открывать в Петербурге не планируется.

Большая процессия из журналистов и чиновников двинулась вниз. Как и в прошлые визиты, Александр Беглов, проверял, как работают информационные стенды в павильонах, а доехав до «Дунайской», попытался завести полноценный диалог. При этом говорил Беглов чуть наклонившись и вниз — возможно, дело в привычке, приобретенной на открытии детских садов. Техника угрюмо молчала. Помог глава подземки Владимир Гарюгин, который жестом показал: большой брат, пусть даже готовый помогать, всегда смотрит сверху. Ответ, впрочем, в любом случае вышел невнятным, так что Беглов без помощи оператора открыл на экране карту и выяснил маршрут.

Пока процессия двигались к станции «Шушары», из колонок у «Проспекта Славы» триумфально разносилось: «Станция «Проспект Славы» открыта для пассажиров». «Ура!!!» – грянула толпа и ринулась внутрь. Так станция, открывшаяся в самый час пик, пережила первый затор в дверях. Правда, очень кратковременный — пассажиры быстро рассредоточились по траволатору и лестнице в вестибюле, спеша увидеть внутреннее убранство.

«А разве концерта или митинга не будет? – удивлялись пожилые люди, оказавшись в вестибюле. – А где губернатор? Мы хотели увидеть губернатора!» Некоторые расстроились, что ту самую ленточку перерезали без них. Но удивительнее всего было то, что многие из пришедших посмотреть на открытие никуда так и не поехали — просто спустились в кассовый зал, посмотрели по сторонам и вернулись на поверхность.

Но были и те, кто пришел специально, чтобы увидеть ставшую чуть ли не легендарной мозаику «Афганистан» в вестибюле «Проспекта Славы». «Мы боролись за это панно, и спасибо губернатору Александру Беглову, что нашел деньги и его все-таки установили здесь, – рассказал «Фонтанке» член правления Ленинградской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Юрий Балабан. – Иначе панно могло уехать в Минск, там нашлись на него покупатели». Напомним, в конце лета разгорелся скандал – авторы работы утверждали, что «Метрострой» попортил их творение. Балабан специально присмотрелся к швам на стыках и убедился, что они совершенно незаметны и «Афганистан» смотрится достойно. Ветеран признался, что для него это изображение имеет особенный смысл — художники придали одному из героев панно его черты в молодости.

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Тем временем, Александр Беглов общался с народом на станции «Шушары». По отработанной ранее схеме, он двинулся в сторону табло, но проверить его не удалось: жизнь на станции уже перешла из торжественной части в будничную, и доступ к стенду закрыла пенсионерка. Беглов перекинулся с одним из первых пассажиров парой фраз и пошел посмотреть на автобус №330, который синхронно запустили с открытием станций. На нем до метро «Шушары» смогут доехать за 10-15 минут те, кто живет в одноименном поселке и в Колпино, – вестибюль подземки стоит фактически в поле.

Здесь Беглов завязал разговор с водителем автобуса, поинтересовался стоимостью проезда — а услышав про 40 рублей, туманно прокомментировал: «Как всегда». Этому есть объяснение: в 2019 году перед выборами цены на проезд, и правда, не повышали. Как поступят в следующем — не известно; Смольный рассматривает три варианта — с сохранением тарифов, с подорожанием жетона на 2 рубля и на 5 рублей.

Смотреть в новом окне Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Заканчивали церемонию классически — вручением цветов миловидным сотрудникам и сотрудницам «Петербургского метрополитена». Закрыв наконец вопрос с долгожданным участком метро, Беглов уехал продолжать законный отпуск. К чести метростроителей, все конструкции продержались до этого момента, — и «Дунайская» протекла осенним дождем уже после отъезда губернатора.

Михаил Грачев, Венера Галеева, «Фонтанка.ру»