Месть за жену или нестерпимая зубная боль? В Дагестане разбираются в мотивах убийства стоматолога пациентом

39-летнего жителя Дербента задержала полиция Дагестана по подозрению в убийстве зубного врача. Мужчина пришел к стоматологу домой с жалобами на боль.

Как сообщает пресс-служба СК РФ 3 октября, задержанный пришел к врачу рано утром накануне. Открывшей ему дверь родне стоматолога он стал объяснять, что у него зубная боль. На предложение прийти в рабочее время визитер взбеленился, объясняя, что боль нестерпимая. Когда 35-летний врач вышел во двор дома, то назвавшийся пациентом ранил его ножом в сердце. От полученного ранения врач скончался.

Под утро 3 октября местная полиция мужчину задержала. На видео, размещенном в Instagram МВД, он уже дает другую версию поступка — мол, пришел по адресу, откуда ему и его жене исходили угрозы: «Если угрожают моей жене, значит, и мне и моей семье. Я пошёл туда, чтобы дать понять, что так нельзя делать, рушить семьи... Предупреждения не были поняты. Убивать не хотел… Хотел напугать и уйти. Я думал, что он не пострадал».

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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и помещении его под стражу.