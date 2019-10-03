Двое школьников сбежали в Чернобыль после просмотра сериала

Два девятилетних мальчика из Саранска убежали из дома, чтобы добраться до Чернобыля. Как сообщили 3 октября в МВД по Мордовии, школьники были впечатлены просмотром одноименного сериала.

На поиски был поднят весь личный состав УМВД по Саранску. В результате путешественников нашли в центре города.

«С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Как пояснили школьники, они хотели поехать в город Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием», – говорится в сообщении МВД.

Семьи мальчиков являются благополучными, уточнили в полиции.

«Чернобыль» — телесериал, снятый HBO и основанный на реальных событиях. В нем рассказывается о взрыве четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Сериал стал самым популярным в истории, по мнению пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb).