Стартовали продажи квартир в корпусе №4 квартала «Юттери»

предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» начала реализацию квартир в новом корпусе финского городка «Юттери», который возводится в Колпинском районе Петербурга. Покупателям доступны 298 лотов различных планировок и метражей. Срок завершения строительства объекта – сентябрь 2021 года.

Общая жилая площадь корпуса №4 квартала «Юттери» составляет 13 210 кв. м. Высота потолков в квартирах со второго по четвертый этаж составляет 2,7 м, в лотах на первом этаже – 3 метра. Проектом предусмотрено 64 планировочных решения, среди которых классические варианты и востребованный евроформат, квартиры с лоджиями и балконами.

Покупатели могут выбрать студии площадью от 26 до 30 кв. м, однокомнатные квартиры метражом от 33 до 52 кв. м, двухкомнатные варианты площадью от 49 до 60 кв. м. Метраж трехкомнатных квартир варьируется от 71 до 82 кв. м. На старте продаж стоимость жилья начинается от 2,1 млн руб.

Квартиры в новом корпусе финского городка «Юттери» будут передаваться клиентам без отделки. По желанию покупатели могут заказать типовой проект ремонта от застройщика или индивидуальный дизайн жилого пространства, который можно разработать благодаря онлайн-сервису отделки «М2». Стоимость отделки начинается от 11 000 рублей за кв. м и зависит от выбранных материалов.

Напомним, что жилой квартал «Юттери» возводится по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов третьей и четвертой очереди. На этапе проектирования находится общеобразовательный школа на 375 мест. Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 120 воспитанников.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/