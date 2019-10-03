Минфин собирается сделать скидку на минимальную цену на водку. Но пол-литра от этого не подешевеют

Минфин РФ предлагает установить минимальную розничную цену на водку в 230 рублей за пол-литра. Производители просили на три рубля больше.

Об этом 3 октября сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов. По его словам, вопрос пока в стадии обсуждения, но в министерстве считают, что 230 рублей «будет достаточно». Окончательное решение за Антоном Силуановым, цитирует ТАСС главу департамента.

Сейчас минимальная цена на водку составляет 215 рублей. Производители просили повысить её до 233. Алкоголь может подорожать уже с начала следующего года, причём это коснётся не только водки. Сазанов отметил, что МРЦ на коньяк может вырасти с 388 рублей до 420 – 430 рублей за 0,5 литра.