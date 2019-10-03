Памятник основоположнику протезирования после реставрации открыли в Александро-Невской лавре

На мемориальном кладбище Александро-Невской лавры 3 октября открылся отреставрированный памятник врачу Герману Альбрехту, который был одним из основоположников протезирования.

На церемонию пришли врачи, реставраторы, а также правнук и праправнук специалиста Даниил и Платон Коцюбинские. По словам сотрудника Научного центра реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта Геннадия Бурова, врача в научном сообществе помнят потому, что «он первым начал приглашать инженеров к операционному столу, чтобы те видели, каким образом происходит ампутация и каким образом должно происходить протезирование». Модели, которые разрабатывал Альбрехт в 1920-х годах, сохранились до сих пор.

Небольшую стелу с фотографией и именем специалиста в Александро-Невской лавре восстанавливали к 100-летию основания Института протезирования. В Петербурге именем врача назван Федеральный научный центр реабилитации инвалидов на Бестужевской улице. В ближайшее время сотрудники собираются издать научную биографию Германа Альбрехта.