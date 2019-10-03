При оформлении ДТП в Петербурге и области «всплыли» архивные номера и запрет на въезд в Россию

За 2 октября в Петербурге и Ленинградской области произошло 489 дорожных аварий. Три из них были смертельными. В нескольких случаях всплыли интересные подробности с документами.

Как сообщает 3 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за минувший день в Петербурге произошло 411 ДТП, в 15 из которых были пострадавшие. Травмы получили 15 взрослых и двое детей. Один человек погиб. Поздним вечером у дома 43 по Советскому проспекту автомобиль Chevrolet Aveo врезался в столб, съехал в кювет и опрокинулся в воду. Пассажир машины не смог выбраться и утонул. Погибла также собака, находившаяся в салоне в переноске.

Утром, в 11:50, на 77-м километре внешнего кольца КАД в ДТП попал автомобиль BMW X1 Drive под управлением 34-летнего мужчины. Как стало известно «Фонтанке», при оформлении аварии выяснилось, что номера и свидетельство о регистрации машины с середины сентября находятся в розыске как архивные. Номера и свидетельство изъяли, а водителя отпустили под обязательство о явке.

В Ленобласти в среду зафиксировали 78 дорожных аварий, 8 из которых были с пострадавшими. Травмы получили 12 человек, включая одного ребенка. Два человека погибли. Около 7:40 на Волхонском шоссе столкнулись и загорелись легковушка и маршрутка. Водитель легковой машины погиб, водитель и семеро пассажиров маршрутки пострадали. Людям пришлось бить окна автобуса, чтобы спастись.

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А вечером на том же Волхонском шоссе сбили пожилого пешехода. По данным отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти, около десяти часов вечера в Ломоносове, на 15-м километре Волхонского шоссе, 48-летний мужчина на автомобиле Daewoo Nexia вне зоны пешеходного перехода сбил 62-летнего мужчину. В результате пешехода госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Вторая смертельная авария тоже произошла в 7 утра. На 420-м километре трассы Вологда – Тихвин – Новая Ладога» 37-летняя велосипедистка выехала на середину проезжей части и попала под «ГАЗель». Та в результате выехала на «встречку» и столкнулась с Peugeout. Велосипедистка от полученных травм скончалась на месте.

Как стало известно «Фонтанке», при оформлении аварии выяснилось, что 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья , который управлял «ГАЗелью», имеет запрет на въезд в Россию, действующий до июля 2021 года. Сама машина при этом принадлежит петербургской логистической компании. Мужчину доставили в ОМВД и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. В отношении него составлен протокол по ч.3, ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в РФ»).