В Петербурге сотрудник МЧС сбил пешехода насмерть. Признавать вину он отказался

В смертельную аварию с участием пешехода попал в Петербурге специалист областного МЧС по защите гостайны. Разбирательство затянулось на два года, вину Владимир Сычев так и не признал.

О приговоре Сычеву за смертельное ДТП 3 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«30 сентября 2017 года, управляя личным «Mitsubishi Pajero Sport», Сычев проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и на полосе съезда с Выборгского шоссе на КАД совершил наезд на пешехода. Его смерть наступила в машине скорой помощи», – уточнили обстоятельства в пресс-службе.

Выборгский районный суд Петербурга приговорил Сычева к двум годам условно с годичным испытательным сроком и удовлетворил гражданский иск о возмещении морального вреда на 400 тысяч рублей.

Владимиру Сычеву 44 года, в ГУ МЧС по Ленобласти он занимает должность заместителя начальника отдела по защите гостайны. На следствии и в суде он вину не признавал. Пешеход двигался по проезжей части, машина задавила его при перестроении из одной полосы в другую.